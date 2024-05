Gol Bartesaghi, il terzino sblocca Lazio Milan Primavera: è la sua prima rete stagionale! – VIDEO

Il gol realizzato da Davide Bartesaghi sta decidendo per il momento la sfida dei playoff tra la Lazio e il Milan Primavera. Rossoneri di Ignazio Abate passati in vantaggio per 1 a 0 al 15′ grazie ad un bellissimo gol del terzino rossonero che ha già assaporato la prima squadra nel corso di questa stagione.

Davide Bartesaghi opens the score for the Primavera vs Lazio U19 with an assist by Magni.

Fullback to Fullback Goal. pic.twitter.com/PMswzxR7gj