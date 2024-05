Gudmundsson Milan, spunta la RIVELAZIONE dell’attaccante del Genoa sul suo futuro. I DETTAGLI

Gudmundsson Milan, spunta la RIVELAZIONE dell’attaccante del Genoa sul suo futuro. Le parole dell’islandese

Albert Gudmundsson, obiettivo del Milan in vista della prossima sessione di mercato, ha parlato ai microfoni di Sportweek del proprio futuro. Ecco le parole dell’attaccante del Genoa:

PAROLE – «Se andassi via da qui sicuro mi mancherebbe tutto. Ma non è ancora detto niente. Nel Genoa gioco come piace a me: libero. Mi sento pronto. Deve venir fuori, però, qualcosa di veramente grosso per convincermi ad andar via di qua. Io, qua, ripeto, sto molto bene. Devo anche trovare un allenatore come Gilardino: come ho detto, lui mi dà molta libertà in campo. Da bambino sognavo di arrivare in Premier, ma da quando gioco qui ho un po’ cambiato idea, perché mi piace così tanto stare in Italia… C’è la vita, qua… Perciò, non smanio per andarmene. Anche in questo caso, come in quello del mio addio al Genoa, perché succeda deve essere una roba pazzesca. Milan? Forti, si muovono per tutto il campo e mi piace come controllano il gioco. Mi piace Reijnders, un altro che a centrocampo sa fare un po’ di tutto»

