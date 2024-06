Jovic Milan, inizia MALE il suo Europeo: il suo CONTRIBUTO nella sconfitta della Serbia contro l’Inghilterra. Le ultime

Finisce 0 ad 1 l’incontro di stasera ad Euro2024 tra la Serbia e l’Inghilterra, match che riguardava il Milan e i suoi tifosi, che hanno potuto vedere all’opera il proprio attaccante Luka Jovic.

Partito dalla panchina, il centravanti rossonero è subentrato al 61′ al posto di Lukic. Contributo quasi nullo per lui, che pochi minuti dopo il suo ingresso ha avuto sui suoi piedi una palla ghiotta per il pareggio, servitagli da Tadic: l’attaccante non è riuscito però a controllare il pallone, sprecando la chance.