Calciomercato Milan, duello aperto con la Juventus per il bomber: la situazione è attualmente questa. Le ultimissime sui rossoneri

Sono previsti grandi movimenti in vista della prossima sessione del calciomercato Milan sia in entrata che in uscita. Uno dei possibili nomi in orbita Milan è quello di Krstovic, attualmente attaccante del Lecce.

Come riportato da Tuttosport, però, sui di lui c’è anche la Juventus. Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, per lasciarlo partire, vorrà una cifra vicina ai 20 milioni di euro.