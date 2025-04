Maignan Milan, visita confermata questo pomeriggio: cosa filtra verso l’Atalanta. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 33ª giornata di Serie A tra il Milan e l‘Atalanta. Verso le 17 di oggi, come riportato da Baiocchini di Sky, il portiere si è recato a Milanello per delle visite di controllo a causa della botta in testa rimediata contro l’Udinese.

Il portiere francese ha affermato di sentirsi bene, comunque dovrà ancora stare a riposo. Nel caso in cui i medici dovessero dare l’okay nei prossimi giorni potrebbe tornare a disposizione contro l’Atalanta.