Calciomercato Milan, svolta Abraham! Può restare a Milanello con una formula completamente inaspettata

Calciomercato Milan, arriva la svolta per quanto riguarda il futuro di Tammy Abraham: possibile rinnovo del prestito con la Roma

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan sta ragionando con la Roma per quanto riguarda il futuro di Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers, entrambi scambiati in prestito secco ad agosto del 2024.

Difficile uno scambio alla pari a titolo definitivo per i diversi ingaggi dei due calciatori ma per assecondare la volontà di entrambi, che vogliono rimanere nelle attuali squadra, il Milan e la Roma starebbero pensando di rinnovare per un’altra stagione il prestito rimandando ogni discorso al 2026. In questo caso entrambi prolungherebbero i rispettivi contratti, in scadenza nel 2027, al 2028.