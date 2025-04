Calciomercato Milan, non solo da Kalulu: arrivano altri soldi! La cifra

Condividi via email

Calciomercato Milan, non solo il riscatto di Kalulu da parte della Juventus. Ecco un’altra entrata per il club rossonero

Stando a quanto riportato da Sky Sport CH, il Marsiglia avrebbe deciso di esercitare il diritto di riscatto e di trattenere così Ismael Bennacer. Una buona notizia per il Milan che avrà così 12 milioni di euro in più da sfruttare in fase di calciomercato.

Una cifra che si aggiunge agli almeno 14 milioni (più 3 di bonus) che sborserà la Juventus per il riscatto di Pierre Kalulu, che sembra ormai scontato.