Morata Milan, sempre PIÙ squadre di Serie A sullo spagnolo: l’attaccante vuole tornare in Italia! Ecco i club interessati

Il nome di Alvaro Morata torna di moda per il calciomercato Milan e per altri club di Serie A, soprattutto dopo le sue recenti dichiarazioni nelle quali ha dichiarato apertamente la propria voglia di cambiare area e di tornare in Italia anche per ragioni familiari.

Come fa sapere il giornalista Orazio Accomando su X, oltre all’interesse degli scorsi giorni della Roma è da registrare un interessamento delle ultime ore della Juve: l’attaccante ha già vestito la maglia bianconera in due esperienze differenti.