Di Gregorio premiato prima di Juve Monza, la reazione dell’Allianz per l’ex obiettivo del mercato Milan: cos’è successo nel prepartita

Atmosfera particolare all’Allianz Stadium dove, nel prepartita di Juve Monza, Michele Di Gregorio è stato premiato come miglior portiere di questa stagione in Serie A. L’estremo difensore dei brianzoli è ormai ad un passo dal suo trasferimento in bianconero, dopo esser stato accostato anche al mercato Milan.

Per questo motivo, i suoi futuri tifosi hanno cominciato a farlo sentire un po’ a casa, riservandogli una bella ovazione. Il calciatore, tra l’altro, non è presente tra i titolari in campo: al suo posto Sorrentino.