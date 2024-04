Facchetti risponde a Pioli: «Bastava fare i complimenti all'Inter, la prossima volta...»

Si infiamma la polemica dopo le parole di Pioli nella conferenza di oggi sui complimenti ricevuti da Inzaghi: risponde Gianfelice Facchetti

Attraverso il proprio account Instagram, anche Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, ha voluto dire la sua dopo le parole di Stefano Pioli riferite ai complimenti ricevuti da Simone Inzaghi nella conferenza alla vigilia di Juve Milan. Dichiarazioni che non sono piaciute affatto al mondo Inter.

PAROLE – «Caro Stefano, dovevi ricordare anche che per due volte non siamo entrati nella tua area rispettivamente per ben 4 e 7 minuti. Bastava dire, complimenti Inter! Sarà per la prossima volta».