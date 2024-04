Carlos Augusto ripensa al derby: «Scudetto? Più bello vincerlo contro una grande rivale. Per noi non è stato un motivo di pressione, ecco perché»

Il difensore dell’Inter, Carlos Augusto, ritorna sullo scudetto vinto dai nerazzurri con la vittoria nel derby contro il Milan

Intervistato da Globo Esporte, Carlos Augusto ritorna su Milan Inter, col successo dei nerazzurri che è valso la matematica vittoria dello scudetto.

DERBY – «È stata una partita molto tesa, ma la nostra squadra era preparata e voleva vincere questo titolo in una classica come il derby. Giocare contro il Milan non è stato un motivo di pressione in più, ma una motivazione. Abbiamo giocato grandi partite durante tutto il campionato e quando è arrivata l’occasione di vincere il derby tutti avevano questo tipo di motivazione. È più bello vincere contro un grande rivale. Naturalmente siamo l’Inter e partecipiamo a tutte le competizioni per vincere. Champions League, Coppa Italia… Ma avevamo fissato la seconda stella come nostro obiettivo prioritario. È un punto di riferimento la seconda stella sul petto. Raggiungere il 20° scudetto. Quindi quello era il nostro obiettivo principale, lo sapevano tutti. Naturalmente non abbiamo lasciato da parte le altre competizioni, abbiamo dato il massimo in tutto. Ma è un momento storico conquistare un’altra stella sullo scudetto».

L’INTERVISTA INTEGRALE A CARLOS AUGUSTO.