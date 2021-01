Tomori, riscatto del Milan più probabile: Lampard esonerato dal Chelsea

Tomori, aumentano le precentuali di vederlo al Milan anche in futuro. Lampard, il primo a frapporsi all’operazione, è stato esonerato

Comincia a prendere sempre più quota per il Milan la possibilità di riscattare Tomori, in attesa del proprio esordio in maglia rossonera, dal Chelsea in estate. Franck Lampard, grande estimatore del centrale e primo oppositore alla sua cessione a titolo definitivo, è stato esonerato dal Chelsea.

La dirigenza blues nelle prossime ore scioglierà i dubbi e potrebbe decidere di affidare la panchina londinese all’ex Psg Tuchel.