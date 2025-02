Tomori commenta le posizioni difensive richieste da Conceicao: le parole!

Intervenuto a Sky alla vigilia di Milan-Feyenoord, Fikayo Tomori ha rilasciato alcune dichiarazioni

PAROLE – «Sì, non solo io. Sappiamo bene che la storia che il Milan ha in questa competizione. Domani abbiamo un’opportunità per fare bene. La Champions è sempre speciale. Dobbiamo approcciare con la mentalità vincente e adatta alla nostra storia. Ovviamente il mister adesso ha le sue idee su dove devo stare. Direi che ora siamo più aggressivi. Il mister vuole usciamo sugli attaccanti per portarli all’errore. Mi piace difendere così.