Tomori: «Parlo molto con Maldini, avere consigli da lui non ha prezzo»

In una lunga intervista a Champions Journal, Fikayo Tomori ha parlato del suo rapporto con Paolo Maldini. Le sue parole

Fikayo Tomori parla così di Paolo Maldini in un’intervista a Champions Journal. Le sue dichiarazioni: «Ho parlato con Paolo e mi ha detto come pensa che io possa migliorare il mio gioco in termini di posizionamento e di possesso. Avere questo tipo di persone da cui imparare e da cui prendere consigli è qualcosa che non puoi comprare. Ed in più, sapere che mi stanno guardando è sicuramente una motivazione per me.»

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE