Tomori Milan, la rivelazione di Marchetti: «Con Fonseca non c’era un gran rapporto. Con Conceicao…». Cosa filtra sul difensore

Marchetti, giornalista di Sky Sport, a Tmw Radio ha fatto una rivelazione su Tomori e il suo futuro al Milan dopo l’arrivo di Conceicao.

TOMORI MILAN – «Io penso che potranno essere riviste alcune cose ma altre no. Il discorso è che ci sono delle scelte societarie. Stiamo parlando di scelte che non erano solo di Fonseca. Non è in dubbio che tra Tomori e Fonseca non ci fosse un gran rapporto. È chiaro che queste cose possono spostare le linee direttive del mercato, come il gol di Raspadori».