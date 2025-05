Tomori a Milan TV: «Vogliamo finire bene, ogni partita è un’opportunità»

Tomori nel prepartita di Milan Monza è intervenuto ai canali ufficiali del club per parlare della partita e non solo:

Fikayo Tomori, nel prepartita di Milan-Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare quella che sarà l’ultima gara di Serie A. Queste le sue parole:

LE PAROLE: «Come professionisti vogliamo finire la stagione bene, vogliamo vincere e non c’è giocatore al mondo che va in campo e non vuole vincere. Ogni partita è un’opportunità per far vedere cosa siamo e oggi sarà la stessa cosa. Non possiamo andare in Europa, vero ma vogliamo chiudere bene e poi penseremo alla prossima stagione».