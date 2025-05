Tomori a DAZN: «Capiamo bene i tifosi cosa sentono, ma dobbiamo pensare a una cosa»

Tomori nel prepartita di Milan Monza è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida:

Fikayo Tomori, nel prepartita di Milan-Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare quella che sarà l’ultima gara di Serie A. Queste le sue parole:

«Sappiamo bene cosa è successo, ma siamo focalizzati sulla partita per finire bene la stagione. Capiamo bene i tifosi cosa sentono, ma dobbiamo pensare alla gara. Ogni volta che andiamo in campo vogliamo vincere, questa stagione è stata difficile per me, ma darò il massimo per me e per la squadra come sempre».