Tomori, in campo contro il Manchester united ed un rimpianto

Tomori, domani contro lo United giocherà lui, fuori ancora Romagnoli non al meglio e spazio al centrale con tanto di rimpianto

Tomori, domani contro lo United giocherà lui, fuori ancora Romagnoli non al meglio e spazio al centrale con tanto di rimpianto. Gazzetta dello sport di questa mattina non solo lo da tra i titolari per la gara di domani sera contro lo United ma aggiunge anche un particolare relativo all’eventuale riscatto del giocatore a fine stagione, con il Chelsea.

RIMPIANTO LONDINESE- “Ormai un titolare aggiunto-si legge a pag. 14- l’inglese si è inserito negli ingranaggi difensivi con la stessa rapidità mostrata in campo – ecco uno degli aspetti che più hanno colpito Pioli – e le prestazioni contro Roma e Napoli hanno messo a fuoco una personalità da potenziale campione. Non è un caso– prosegue la rosea- che a Londra già lo rimpiangano, mentre al Portello si ragiona sul possibile riscatto dal Chelsea a fine stagione: una operazione da 28 milioni che proprietà e dirigenza − Maldini stravede per lui – sono intenzionate a portare a termine”.