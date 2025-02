Tomori commenta il mercato del Milan e, in particolare, le voci su un suo possibile addio

Condividi via email

Conferenza stampa Tomori: il difensore del Milan presenta la gara di domani in Champions League contro il Feyenoord

Fikayo Tomori, difensore del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani in Champions League contro il Feyenoord.

MERCATO – «Io ho sempre detto che mi sono sentito a casa qua: nulla è cambiato. So che ogni mercato ci sono dei club e delle persone che ne parlano: io ero e sono adesso concentrato su cosa devo fare, stare qua. È un orgoglio e un piacere indossare questa maglia: non ho avuto nè sentito la voglia di andare via. Finché mi vogliono resto qua».