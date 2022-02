Tomori, che serataccia! Il Corriere dello Sport: «Djuric lo lascia sul posto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Una serata da dimenticare per Fikayo Tomori, autore ieri di errori pesanti nel pareggio del Milan sul campo della Salernitana

Una prestazione da dimenticare per Fikayo Tomori, che mai aveva abituato i tifosi rossoneri ad una serata così. Contro la Salernitana alcuni errori pesanti che sono costati il pareggio. Per il Corriere dello Sport è il peggiore in campo con un 4 in pagella.

«Partecipa, sul gol, alla frittata con Maignan. È quella diventa, a modo suo, una piccola macchia. È più grossa quella su Djuric, che lo lascia sul posto a riflettere. Diventa una serataccia in quel momento.»