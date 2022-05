Tomori a MilanTV: «Siamo forti e uniti, tutti sono felici per questo titolo». Le dichiarazioni del difensore inglese

Fikayo Tomori parla così della vittoria dello Scudetto a MilanTV. Le sue dichiarazioni.

«Siamo una squadra forte, tutti lavorano per tutti. Ce l’abbiamo fatta e siamo felici. La mia famiglia e i miei amici sono tutti felici per il titolo, anche noi della squadra. Come difensore l’importante è non subire gol, averne subiti solo 2 nelle ultime 11 partite mi rende orgoglioso.»