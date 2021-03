Tomori a Milan Tv: «Ecco come mi aiutano Romagnoli e Kjaer»

Il difensore rossonero Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare il match in programma domani contro il Manchester United

Il difensore rossonero Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare il match in programma domani contro il Manchester United. Queste le sue parole:

Sulla partita – «Da quando sono arrivato, ogni volta che ho indossato questa maglia è stato un onore. Domani poter giocare questa sfida tra due Club che hanno fatto la storia in Europa sarà sicuramente speciale. Speriamo che il risultato sia positivo»

Sul sorteggio – «Già dopo la qualificazione sentivo che avremmo sfidato una squadra inglese e ovviamente incontrare il Manchester United, un grande club europeo, ha caricato tutti, aspettavamo questo big match. Ora ci siamo e vogliamo fare una grande gara per portare il risultato a casa»

Sulla trasferta – «Giochiamo in trasferta contro lo United, sarà difficile. Quando giochiamo come sappiamo, possiamo battere chiunque. Speriamo sia così domani. Noi ci siamo preparati e speriamo di poter portare il risultato a casa»

Su Romagnoli – «Il Capitano (Romagnoli), mi ha aiutato molto, anche se non parla molto inglese. In campo io gli parlo in italiano, lui in inglese. Cerca di aiutarmi molto. Così come Kjaer, che parla inglese, ma entrambi mi stanno aiutando molto. Mi indicano la posizione da tenere e si accertano che capisca le indicazioni del Mister in allenamento. Questo mi aiuta molto: sono due grandi professionisti»

Sull’avventura al Milan – «Sto bene, sono contento. Difficilmente avrei potuto chiedere un inizio migliore qui. Sto giocando e tutti mi hanno accolto molto bene. La squadra è in un buon momento, siamo in corsa in campionato e in Europa League e speriamo duri fino alla fine della stagione».