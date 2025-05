Tommaso Turci sulla Nazionale: «Ci dirà tantissimo! Non si può fare una cosa»

Tommaso Turci ha rilasciato un’intervista in esclusiva a InterNews24. Queste le sue parole sulla Nazionale Italiana:

Tommaso Turci, intervenuto in esclusiva a InterNews24, ha detto la sua sulla Nazionale di Luciano Spalletti. Gli azzurri (privi di calciatori del Milan) saranno impegnati a giugno contro la Norvegia.

NORVEGIA VS ITALIA – «Ci dirà tantissimo. Purtroppo siamo costretti, dopo una stagione snervante, con tantissime partite giocate, ma soprattutto con tanti giocatori che andranno a giocarsi il Mondiale per Club dopo questo impegno, a giocarci tutto ad Oslo. Non bisogna assolutamente perdere quella partita per non compromettere la corsa alla qualificazione. Difficile pensare che sia Italia e Norvegia perdano punti nelle altre sfide del girone. Bisogna far giocare gli uomini che stanno meglio, per questo ci affidiamo alle scelte di Spalletti per sfidare una squadra forte, complice delle due vittorie già ottenute.. Credo che debbano giocare quelli che stanno meglio, anche perché siamo più forti della Norvegia anche nelle seconde linee».

