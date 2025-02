Tomasini sicuro: «Nazionale Italiana? Possiamo giocarcela con tutte. Su Spalletti penso questa cosa»

Condividi via email

Tomasini, ex difensore del Cagliari, ha analizzato il momento della Nazionale di Luciano Spalletti: le sue dichiarazioni

Intervistato da Cagliarinews24, Tomasini, ex difensore dei sardi, ha parlato così della Nazionale di Spalletti, accostato in passato anche al Milan.

L’Europeo giocato in Germania dagli Azzurri ha a dir poco deluso per esito e tipo di gioco espresso. La svolta dell’Italia del C.T. Luciano Spalletti in Nations League l’ha convinta?

«Io penso che Luciano Spalletti sia un uomo d’onore per cui dopo l’Europeo si sarebbe dovuto licenziare e lasciare il posto ad un altro! Si, dalla Nations League in poi c’è stata una svolta; l’Italia rimane un grandissimo vivaio con tanti buoni giocatori. Possiamo continuare a giocarcela contro le altre Nazionali perché siamo al loro livello».

