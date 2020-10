Toloi: «Ero risultato positivo venerdì, ma gli esami poi sono stati negativi»

Rafael Toloi ha dichiarato su Instagram di essere tornato negativo al tampone per il Covid 19. Ecco le sue parole

Rafael Toloi venerdì era risultato positivo al test per il Covid 19. Una brutta notizia che però è stata subito seguita da un’altra positiva. Ecco le parole del giocatore:

«Ciao a tutti, prima di tutto grazie per l’affetto e per i messaggio. Come quasi tutti sanno, il mio esame del venerdì è stato positivo per il COVID! La cosa importante è che voglio condividere con voi è che i miei esami di ieri e oggi sono negativi e sto molto bene».