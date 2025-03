Tiribocchi esalta la Nazionale: «Percorso giusto, ecco cosa mi aspetto contro la Germania»

Tiribocchi, ex attaccante, ha elogiato il percorso della Nazionale di Luciano Spalletti dopo l’Europeo: attese risposte contro la Germania

Intervistato in esclusiva da Internews24, Simone Tiribocchi, attaccante che ha segnato diversi gol anche al Milan in Serie A e oggi noto opinionista, ha parlato così del momento della Nazionale Italiana:

Per concludere, una piccola parentesi sulla Nazionale che tra pochi giorni sfiderà la Germania: cosa possiamo aspettarci dai ragazzi di Spalletti per questa doppia sfida che deciderà anche in quale girone andranno gli azzurri per le qualificazioni ai prossimi mondiali?

«Lo scotto l’abbiamo già pagato. Adesso stiamo facendo un percorso diverso, il mister, che è uno dei più bravi in Italia, ha capito sui propri errori e sulle proprie scelte dove andare. Stiamo crescendo, quello che mi aspetto sono prestazioni importanti ma sotto il profilo della crescita della nostra Nazionale. Non tanto la partita in sé e per sé come lo è stato con la Francia, però mi aspetto una crescita perché dobbiamo tornare ad essere i più bravi del mondo».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI TIRIBOCCHI A INTERNEWS24