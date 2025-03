Tifosi Milan, Dubai si tinge di rossonero: quanti supporters nel medio oriente

Tifosi Milan, a Dubai c’è un bel feudo rossonero! Tanti supporters per il Diavolo nella città del medio oriente. Il numero stimato

L’amministratore delegato Giorgio Furlani, si è recato a Dubai dove avrebbe trovato un accordo per il rinnovo con Emirates. Conferma del fatto che il brand Milan funziona ancora in giro per il Mondo, specialmente in quelle zone.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a Dubai e nell’area circostante sono stimati circa 2,5 milioni di supporters milanisti. Nessun club di Serie A avrebbe questo numero di tifosi/simpatizzanti nella zona.