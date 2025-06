Tifosi Milan, agosto a San Siro: due impegni nel giro di una settimana

Tifosi Milan – Doppio impegno allo Stadio San Siro nel mese di agosto, prima in Coppa Italia e a seguire in campionato

I tifosi del Milan si preparano a ripopolare lo Stadio San Siro come hanno già fatto la passata stagione. I rossoneri sono infatti quelli con la media più alta per numero di spettatori. Già ad agosto per il Diavolo ci sono in programma due impegni casalinghi.