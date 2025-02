Tifosi Milan, cori e non solo: prosegue la contestazione. Conceicao dice la sua

Condividi via email

Tifosi Milan, è tanta la delusione dell’ambiente dopo l’ennesima sconfitta stagionale dei rossoneri. Avete sentito il pensiero di Conceicao?

Sergio Conceicao, al termine di Torino–Milan, ai microfoni di DAZN ha espresso tutto il suo dispiacere ribadendo il sacrosanto diritto dei tifosi rossoneri di contestare. Non sono mancati cori di dissenso dal settore ospiti, polemiche sui social e ed è arrivato anche un comunicato della Curva Sud.

LE PAROLE DEL MISTER – «I tifosi hanno tutte le ragioni per criticare. In un club storico come il Milan l’esigenza è sempre grande».