Tifosi Milan a Leao: «Rinnova!». La sua reazione – FOTO

Rafael Leao ha annuito con forza ai tanti tifosi che gli chiedevano lumi sul rinnovo del contratto: la firma è vicina

Rafael Leao è vicinissimo al rinnovo di contratto con il Milan. A confermarlo lo stesso esterno portoghese che, come riportato da Nicolò Schira, ai tanti tifosi che gli chiedevano lumi sul rinnovo (il classe ’99 è in tribuna per Seregno-JuveU23), ha risposto più volte sì.