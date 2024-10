Tiago Santos Milan, SPUNTA il RETROSCENA che GELA i tifosi rossoneri! Richiesta monstre in estate, cosa è successo

Tiago Santos Milan, spunta il retroscena rispetto alla scorsa estate: i rossoneri ci avevano provato seriamente, i dettagli

Tiago Santos Milan, il terzino del Lille è stato vicinissimo al calciomercato rossonero la scorsa estate. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic e Moncada ci avevano provato seriamente.

Perché non Tiago Santos? Durante l’estate, quando il Milan ha provato a prenderlo, il Lilla ha risposto duro: incedibile, anche a cifre folli. I 15 milioni di Emerson Royal non sarebbero bastati… e nemmeno il doppio per portarlo in Serie A.