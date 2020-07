Tiago Fernandes: «Ibrahimovic è fondamentale per Leao»

Tiago Fernandes, uno dei primi allenatori di Rafael Leao, ha rilasciato un’intervista per EuropaCalcio

Tiago Fernandes, uno dei primi allenatori di Rafael Leao, ha rilasciato un’intervista per EuropaCalcio sul giovane portoghese: «Ritengo positiva questa sua stagione al Milan. Bisogna sempre considerare che è molto giovane e che è al suo primo anno in Italia, per nessuno è facile l’adattamento. Il prossimo sarà molto importante per Rafael, che ha ottime qualità per poter dire la sua. Quanto gli è servita la presenza di Ibra? Parliamo di un giocatore di grande esperienza. Quando parlo con Rafael, lui mi dice sempre che è Zlatan è molto importante, lo segue e parlano molto. Inoltre Ibra conosce benissimo il calcio. Per Leao è una guida».