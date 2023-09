Thiaw: «Derby speciale, i nuovi acquisti sono molto importanti. Proverò a fermare Lautaro» – VIDEO

Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato in zona mista a margine del Premio Gentleman Fair Play 2023. Le sue parole

(dall’inviato a Milano Daniele Grassini) – Malick Thiaw è stato eletto rivelazione dell’anno al Premio Gentleman Fair Play 2023. Le dichiarazioni del difensore del Milan in zona mista.

PREMIO – «Sono orgoglioso, significa che ho fatto un buon lavoro e mi fa capire che devo lavorare ancora più duramente e che posso raggiungere i miei obiettivi»

DERBY – «Il derby è speciale, questa volta cerchiamo di fare del nostro meglio per ottenere il miglior risultato. Favoriti? Non ce n’è in un derby, è una partita difficile. Daremo il massimo»

LAUTARO – «Lui è un grande giocatore, l’ho sfidato più volte ma proverò a fermarlo».

KJAER – «Il mister decide con chi giocare. Kjaer è un giocatore molto esperto, molto bravo, che parla molto e mi sento a mio agio a giocare con lui. Spero che anche lui si senta a suo agio a giocare con me».

MAIGNAN E THEO – «Ieri abbiamo iniziato giocato contro la Francia e abbiamo vinto la partita, questo mi rende felice. Dopo la partita abbiamo parlato un po’ e ho fatto un po’ di battute con loro».

STUDIATO GLI ULTIMI DERBY – «Sì, certo, la scorsa stagione non è stata molto buona, ma ora abbiamo una nuova squadra e penso che ci prepareremo bene per la partita e poi vedremo».

MALDINI – «Paolo ha fatto un buon lavoro, nel calcio si cambia sempre e devi essere preparato a certe situazioni».

NUOVI ACQUISTI – «Sì, abbiamo tanti buoni giocatori e credo che questo renda il lavoro più facile e speriamo di dimostrarlo sabato. Mi piace molto giocare con loro, hanno avuto un buon impatto e spero di poter parlare ancora di più in futuro, sono giocatori molto importanti per questo».