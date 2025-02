Thiaw a Milan Tv: «Non siamo in un bel momento ma stasera per noi è una finale. Ecco come possiamo vincere»

Thiaw, difensore tedesco del Milan, ha parlato anche ai canali ufficiali del club rossonero prima della gara contro il Bologna: le dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv prima di Bologna-Milan, Malick Thiaw, difensore tedesco dei rossoneri, ha parlato così della sfida di questa sera:

PAROLE – «Adesso non siamo in un bel momento ma dobbiamo andare avanti, iniziare oggi e vincere questa partita che è importantissima per noi. Per me oggi è come una finale, dobbiamo vincere la partita col giusto atteggiamento».