Thiaw Milan, l’addio è vicino? Trattativa in corso, ecco quanto balla tra domanda e offerta. Ultime

Thiaw Milan, trattativa in corso tra i rossoneri e il Bayer Leverkusen per Malick Thiaw: balla qualche milione sulla valutazione del centrale

Il calciomercato Milan, in questi primi giorni di giugno, è molto caldo sia in entrata (con la trattativa Luka Modric caldissima) sia in uscita.

Secondo La Gazzetta dello Sport al momento non c’è intesa con il Bayer Leverkusen sulla valutazione di Thiaw: i tedeschi non vorrebbero andare oltre i 20-25 milioni di euro, mentre il Milan per ora non scende sotto i 30 milioni di euro.