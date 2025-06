Calciomercato Milan, Tare chiude il colpo! Cifre e retroscena, la mossa di Allegri non passa inosservata

Calciomercato Milan, Igli Tare sta per chiudere il clamoroso colpo Luka Modric: spunta anche la mossa di Allegri con Carlo Ancelotti

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è vicinissimo a ingaggiare Luka Modric, il fuoriclasse croato che dopo 13 anni lascerà il Real Madrid da svincolato. L’operazione sarebbe già in fase avanzata, con Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, che si è recato a Rijeka per convincere Modric a firmare per il club rossonero. La trattativa prevede un accordo annuale con opzione di rinnovo per un altro anno, dal valore di 3-3,5 milioni di euro.

L’arrivo di Modric, unito al ritorno di Max Allegri sulla panchina del Milan, potrebbe rappresentare un cambio di passo importante per la squadra, con due uomini esperti che potrebbero rimettere in piedi uno spogliatoio disorientato. Secondo la Gazzetta, Allegri avrebbe anche chiesto un parere a Carlo Ancelotti sull’operazione, e l’arrivo di Modric potrebbe essere la risposta alla mancanza di leadership che ha caratterizzato il Milan nella scorsa stagione. Nonostante l’età, Modric ha dimostrato di essere ancora in forma, avendo giocato 57 partite nella scorsa stagione. Il Milan spera di chiudere l’affare entro oggi o domani.