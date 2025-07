Thiaw Milan, il difensore tedesco gela il Como: due le opzioni sul tavolo, la situazione

Thiaw Milan, il difensore ha definitivamente declinato l’offerta del Como: l’obiettivo è convincere Allegri o tornare in Germania

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa tra il calciomercato Milan e il Como per il difensore Malick Thiaw sembra essere naufragata. Nonostante un accordo già raggiunto tra i club per una cifra considerevole di 25 milioni di euro, il rifiuto del difensore tedesco al trasferimento sta mettendo tutto in discussione. Il Como, neopromosso in Serie A e guidato da Cesc Fabregas che si sta spendendo in prima persona per convincere Thiaw, sembra dover fare i conti con la volontà ferma del giocatore.

Il motivo principale dietro a questo sempre più probabile no di Thiaw è duplice. Da un lato, il giovane difensore aspetta una proposta dalla Germania. Il richiamo della sua patria e la possibilità di giocare in un campionato che conosce bene potrebbero essere un fattore decisivo. Dall’altro lato, c’è la forte speranza di Malick Thiaw di convincere Massimiliano Allegri e Igli Tare a puntare su di lui per la prossima stagione con la maglia rossonera. Un segnale chiaro di quanto il giocatore creda nelle sue potenzialità e nel suo futuro al Milan, nonostante l’arrivo di nuovi acquisti e una concorrenza agguerrita.

La stagione 2024-2025 ha visto Malick Thiaw essere un elemento comunque presente nella rosa del Milan, accumulando un buon numero di apparizioni. In Serie A, ha collezionato 22 presenze, dimostrando una certa continuità. A queste si aggiungono 5 presenze in Champions League, 2 in Supercoppa Italiana e altre 2 in Coppa Italia, portando il totale delle sue presenze a 31. I suoi minuti totali in campo ammontano a ben 2442′, a testimonianza del minutaggio significativo che gli è stato concesso. Ha anche trovato la via del gol una volta e ha ricevuto 3 ammonizioni. Questi numeri, sebbene non eccezionali in termini di bonus offensivi, evidenziano un apporto costante alla squadra e una certa affidabilità nelle rotazioni difensive.

La situazione di Malick Thiaw rappresenta un nodo cruciale per il Milan sul fronte del mercato in uscita. Un’operazione da 25 milioni di euro non è di poco conto, specialmente in un periodo in cui i club cercano di ottimizzare le risorse. La dirigenza rossonera dovrà ora valutare attentamente la situazione: insistere con il Como e cercare di far cambiare idea al giocatore, o mettersi alla ricerca di nuovi acquirenti per Thiaw, magari proprio in Germania, per evitare di perdere un’entrata economica importante.

Per il Como, invece, il mancato arrivo di Malick Thiaw sarebbe un duro colpo. Fabregas e la società lariana puntavano sul difensore tedesco per rinforzare la retroguardia in vista della Serie A, un campionato che richiederà un ulteriore salto di qualità. Sarà interessante vedere come si evolverà questa vicenda e quali saranno le prossime mosse di tutti gli attori coinvolti in questo intricato intrigo di mercato.