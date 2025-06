Thiaw Milan, fissato il prezzo per la cessione del difensore! Non ci sono sconti

Thiaw Milan, il club rossonero considera cedibile il tedesco ma solo di fronte ad un’offerta da almeno 30 milioni di euro. Ultime

Il mercato estivo si avvicina a grandi passi, e con esso le indiscrezioni sulle strategie delle grandi squadre europee. Tra i club più attivi sul fronte delle cessioni e degli acquisti, il calciomercato Milan sta attentamente valutando il proprio parco giocatori, con un occhio di riguardo ai difensori centrali. Nelle ultime ore, è emersa un’indiscrezione significativa che riguarda Malick Thiaw, il giovane e promettente centrale tedesco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una fonte autorevole nel panorama sportivo italiano, il Milan avrebbe fissato un prezzo non inferiore ai 30 milioni di euro per cedere il cartellino del suo difensore.

Questa cifra, tutt’altro che simbolica, sottolinea la fiducia che il club rossonero ripone in Thiaw e la consapevolezza del suo potenziale di crescita. Arrivato nell’estate del 2022 dallo Schalke 04 per una cifra intorno ai 7 milioni di euro, Thiaw ha avuto un impatto graduale ma significativo nel Milan. Dopo un inizio in sordina, ha saputo conquistarsi un posto da titolare al fianco di Fikayo Tomori, dimostrando solidità, buone doti fisiche e una notevole capacità di lettura del gioco. Le sue prestazioni, in particolare nella seconda parte della stagione 2022/2023, hanno convinto tifosi e addetti ai lavori della sua crescita esponenziale.