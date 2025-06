Thiaw, il Milan fissa il prezzo: il Bayer insiste. Le cifre

Thiaw è nel mirino del Bayer Leverkusen ormai da tempo, il Milan avrebbe fissato il prezzo!

Il mercato dei difensori centrali si anima con nuove indiscrezioni che vedrebbero il Milan e il Bayer Leverkusen in contatto, con il nome di Malick Thiaw al centro delle discussioni. Secondo quanto emerge da fonti di mercato, il club tedesco avrebbe manifestato un concreto interesse per il giovane centrale rossonero, ma le valutazioni economiche tra le due società sarebbero al momento distanti.

Il Bayer Leverkusen, fresco vincitore della Bundesliga e sempre attento ai talenti emergenti in Europa, avrebbe messo sul piatto un’offerta che si aggira tra i 20 e i 22 milioni di euro per acquisire le prestazioni di Thiaw. Una cifra considerevole, che riflette il potenziale e la crescita del difensore tedesco da quando è arrivato in Serie A.

Tuttavia, la risposta del Milan, e in particolare dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, non si sarebbe fatta attendere: per cedere Thiaw, i rossoneri richiederebbero una somma non inferiore ai 30 milioni di euro. Questo divario di circa 10 milioni di euro rende l’operazione, al momento, complessa ma non impossibile. Il Milan considera Thiaw un elemento importante per la sua retroguardia, un giocatore su cui puntare per il futuro, e per privarsene chiederebbe una cifra che ne rispecchi appieno il valore e il potenziale di crescita.

La distanza tra domanda e offerta è un classico scenario di mercato. Resta da vedere se il Bayer Leverkusen deciderà di alzare la sua proposta per avvicinarsi alle richieste milaniste o se il Milan, di fronte a una ferma volontà del giocatore o a nuove dinamiche di mercato, possa ammorbidire la propria posizione. La finestra estiva è ancora lunga e le trattative potrebbero evolvere nei prossimi giorni.