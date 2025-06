Calciomercato Milan, Thiaw sulla lista dei partenti per arrivare al grande obiettivo: prende forma lo scambio. Le ultimissime notizie

Il Milan punta forte su Granit Xhaka per rinforzare il proprio centrocampo e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la chiave per sbloccare la trattativa con il Bayer Leverkusen potrebbe essere Malick Thiaw. I rossoneri, che hanno già registrato il “sì” di Xhaka alla destinazione Milan, devono ora superare la resistenza del club tedesco, che non intende privarsi facilmente di un pilastro della squadra.

Il Bayer Leverkusen, infatti, è alla ricerca di un difensore centrale per rimpiazzare Jonathan Tah, passato al Bayern Monaco, e ha individuato in Thiaw un profilo ideale. Il centrale rossonero, classe 2001, è da tempo sul taccuino delle “Aspirine” e la sua cessione potrebbe facilitare l’approdo di Xhaka a Milano. Sebbene le due operazioni possano procedere su binari separati, è innegabile che l’interesse del Leverkusen per Thiaw possa influenzare positivamente i colloqui per il centrocampista svizzero.

La valutazione di Thiaw da parte del club tedesco si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro più bonus, una cifra considerevole che il Milan un anno fa stimava addirittura a 35 milioni. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Milan riuscirà a convincere il Bayer Leverkusen ad aprire alla cessione di Xhaka, magari proprio inserendo Thiaw nell’affare o comunque facilitando una trattativa parallela. L’obiettivo del Milan è chiaro: portare a Milano un giocatore di esperienza e leadership come Xhaka per dare qualità e solidità al centrocampo di Massimiliano Allegri.