Thiaw Milan, ecco l’offerta del Newcastle! La risposta dei rossoneri e di Allegri… La situazione. Segui le ultime

Il mercato del Milan si accende con un’offerta importante proveniente dalla Premier League. Il Newcastle, club inglese dalla notevole disponibilità economica, ha presentato un’offerta di 30 milioni di euro per Malick Thiaw, il difensore centrale tedesco che si è distinto nelle ultime stagioni con la maglia rossonera. Nonostante la cifra considerevole, la risposta del Diavolo è stata chiara e decisa: il giocatore non si muove da Milano.

La posizione del Milan è stata rafforzata in maniera determinante da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore dei rossoneri. Durante il recente tour estivo della squadra, il tecnico livornese ha avuto modo di osservare da vicino le qualità del difensore e ne è rimasto profondamente impressionato. La solidità, l’eleganza nel disimpegno e la maturità mostrata in campo hanno convinto Allegri a porre il veto su una possibile cessione. Per il tecnico, Thiaw è un elemento imprescindibile per il nuovo progetto tecnico e rappresenta una certezza difensiva su cui costruire la squadra.

La decisione di trattenere il difensore è stata condivisa anche dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, che ha lavorato in piena sintonia con Allegri per blindare il giocatore. La dirigenza rossonera non ha intenzione di privarsi di uno dei suoi pilastri difensivi, soprattutto dopo l’apprezzamento espresso dal nuovo staff tecnico. Il Milan, quindi, ha respinto l’assalto del Newcastle, confermando la volontà di mantenere i suoi migliori talenti per competere su tutti i fronti.

L’offerta del club inglese, seppur allettante dal punto di vista economico, non ha scalfito la convinzione del Milan. La società ritiene che il valore tecnico e la prospettiva di crescita di Thiaw siano superiori all’incasso che si otterrebbe dalla sua cessione. La mossa del Milan sottolinea la determinazione della dirigenza nel costruire una squadra forte e stabile, capace di affrontare le sfide della Serie A e della Champions League senza perdere i propri elementi cardine. Con la fiducia di Allegri e l’appoggio di Tare, il futuro di Malick Thiaw è ancora saldamente legato ai colori rossoneri.

Fonte: Luca Bianchin.