Thiaw Milan, ecco i possibili sostituti se il tedesco verrà ceduto! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sul calciomercato

Il mercato del Milan continua a muoversi su più fronti, e non solo in entrata. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, un’eventuale cessione di Malick Thiaw potrebbe aprire scenari interessanti per la difesa rossonera, con un occhio di riguardo ai talenti italiani emergenti. L’idea del Milan, infatti, sarebbe quella di puntare su giovani promesse nostrane, sebbene i costi per acquisirle siano tutt’altro che contenuti.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza ci sono quelli di Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina. Entrambi sono difensori centrali dal grande potenziale, elementi che il Milan avrebbe individuato come ideali per il proprio progetto a lungo termine. Leoni, classe 2006, si è già messo in mostra con il Parma, dimostrando personalità e ottime doti fisiche nonostante la giovane età. Comuzzo, classe 2005, ha già assaggiato la Serie A con la Fiorentina, facendosi apprezzare per la sua solidità e la capacità di impostare il gioco.

Il problema principale, però, risiede nelle valutazioni economiche dei due ragazzi. Entrambi i club di appartenenza, Parma e Fiorentina, sono ben consapevoli del valore dei loro gioielli e non hanno alcuna intenzione di svenderli. Le cifre richieste per Leoni e Comuzzo sarebbero davvero elevate, una barriera che il Milan dovrebbe valutare attentamente prima di affondare il colpo. Questo perché, al di là del talento, si tratterebbe pur sempre di investimenti su calciatori ancora molto giovani e con poca esperienza ai massimi livelli.

L’operazione, quindi, sarebbe strettamente legata a una possibile partenza di Thiaw, il cui futuro al Milan è ancora incerto. Se il difensore tedesco dovesse lasciare Milano, il club rossonero sarebbe pronto a virare con decisione sui giovani italiani, confermando la volontà di costruire una rosa con una solida base nazionale per il futuro. Sarà interessante vedere se il Milan riuscirà a superare gli ostacoli economici per assicurarsi uno di questi promettenti difensori.