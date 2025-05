Thiaw Milan, quale futuro per il tedesco? Le parole del giornalista non lasciano alcun dubbio

Thiaw Milan, il futuro del difensore tedesco in rossonero è in dubbio: Luca Bianchin, noto giornalista, ha fatto chiarezza. Le parole

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, noto giornalista, ha parlato così del futuro di Malick Thiaw nel prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Gabbia e Thiaw si giocano una maglia da centrale, posizioni in cui servono letture, piede per far uscire il pallone, testa per difendere a centro area sui cross. Gabbia ha avuto una chance e, come quasi sempre, è stato affidabile. Il posto è suo e Thiaw in estate dovrà scegliere: restare per giocarsi il riscatto oppure rispondere alle chiamate di una squadra di Premier o Bundesliga, due mercati storicamente attenti a lui».