Thiaw Milan, trasferimento completamente saltato al Como? No! Le ultime indiscrezioni dicono che… Le ultimissime sui rossoneri

Il Como continua a muoversi sul mercato con ambizione, e uno degli obiettivi primari per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione di Serie A è Malick Thiaw. Il difensore tedesco, attualmente al Milan, sembra essere al centro di un pressing significativo da parte del club lariano, che sogna di portarlo sulle sponde del lago.

I dubbi del tedesco permangono, come riportato dalle ultime indiscrezioni. Thiaw, reduce da un’esperienza al Milan in cui ha alternato buone prestazioni a momenti di difficoltà, è in una fase cruciale della sua carriera. Il passaggio dal palcoscenico di un top club come il Milan al Como, è una decisione importante che richiede riflessione. Il difensore valuta attentamente il progetto tecnico, il ruolo che gli verrebbe affidato e le prospettive di crescita personale.

Tuttavia, il Como ha un asso nella manica: Cesc Fàbregas. L’ex campione spagnolo, ora allenatore del club lariano, sta giocando un ruolo fondamentale nel tentativo di convincere Thiaw. Fàbregas, con il suo carisma, la sua esperienza internazionale e la sua visione di gioco, sta lavorando incessantemente per presentare al difensore un progetto tecnico solido e convincente. Il tecnico spagnolo vede in Thiaw un elemento chiave per la sua retroguardia, capace di portare fisicità, leadership e qualità nella costruzione dal basso.

L’operazione, se dovesse andare in porto, sarebbe un colpo significativo per il Como, che dimostrerebbe ancora una volta la sua volontà di costruire una squadra competitiva per la massima serie. Per Thiaw, d’altra parte, potrebbe rappresentare l’opportunità di rilanciarsi e trovare la continuità che forse ha cercato in questi anni. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i dubbi del difensore verranno dissipati dall’insistenza e dalla capacità di persuasione di Fàbregas.