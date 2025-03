Thiaw Milan, occhi della Bundesliga sul difensore: la posizione del Milan e le cifre

Condividi via email

Si muove anche in uscita il calciomercato del Milan, in particolare Malik Thiaw sarebbe entrato nelle grazie del Bayer Leverkusen

Si muove anche in uscita il calciomercato del Milan, in particolare Malik Thiaw sarebbe entrato nelle grazie del Bayer Leverkusen. In estate un difensore centrale tra lui e Tomori lascerà con ogni probabilità il club rossonero. Così riporta la notizia Bild:

NOTIZIA – Secondo le informazioni di SPORT BILD e BILD, Malick Thiaw del Milan è un candidato per il Bayer Leverkusen! Il Bayer è alla ricerca di un nuovo leader difensivo perché Tah lascerà in estate. Il costo sarà di circa 25 milioni di euro