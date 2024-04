Thiaw indisponibile per Milan Lecce: Pioli ha scelto il suo sostituto. ULTIMISSIME

Thiaw indisponibile per Milan Lecce: Pioli ha scelto il suo sostituto. Le ULTIMISSIME verso la sfida di oggi pomeriggio

Oggi pomeriggio il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare il Lecce nella sfida valevole per la trentunesima giornata di campionato. I rossoneri dovranno fare a meno di Malick Thiaw.

Il centrale rossonero non è stato convocato per una fascite plantare: al suo posto, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe giocare Gabbia dal primo minuto in coppia con Tomori.