Thiago Silva verso il Barça, il Flamengo smentisce ritorno di Paquetà

Thiago Silva e Paquetà: aggiornamenti su entrambi i fronti. Il difensore strizza l’occhio al Barcellona, Paquetà riceve il no del Flamengo

Thiago Silva a fine stagione sarà svincolato e dovrebbe dire addio al PSG. Il brasiliano non sembra intenzionato a proseguire la propria avventura coi i francesi. Un ritorno al Milan sembra quasi impossibile, visto che Gazidis e i Singer non sarebbero disposti a pagare l’ingaggio del giocatore. Nelle ultime ore sembra molto più probabile che il difensore possa avviare i colloqui con la dirigenza del Barcellona, disposta a mettere sul piatto un contratto biennale.

CAPITOLO PAQUETA’ – Aggiornamenti anche su Paquetà, sempre più ai margini nel progetto rossonero. Il Direttore Sportivo del Flamengo ha smentito l’ipotesi di un possibile ritorno di Lucas Paquetà al Flamengo: «Ritorno al Flamengo? No, non abbiamo contattato ufficialmente né il Milan né il giocatore. Sicuramente è un atleta che seguiamo con affetto, perché è nato calcisticamente qui, e con attenzione, perché è un giocatore della nazionale, giovane e di altissimo livello. Depresso? No, sono sicuro che non era affatto così. A nessuno piace stare in panchina, o entrare in campo e non riuscire a dare il 100%, ma sono fasi, e chi è dentro al calcio sa che passano» ha dichiarato il dirigente a CM.