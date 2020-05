Thiago Silva Milan, si farà solo a certe condizioni contrattuali

Thiago Silva ha detto no alla proposta di rinnovo del PSG. Il difensore vorrebbe tentare una nuova avventura, forse un ritorno al Milan

Thiago Silva ha detto no alla proposta di rinnovo del PSG. Il difensore vorrebbe tentare una nuova avventura, forse un ritorno al Milan. I rossoneri fino a poche settimane fa non avevano preso in considerazione l’ipotesi di mettere sotto contratto un over 30. Tuttavia, l’esperimento Zlatan Ibrahimovic ha dato i suoi frutti e potrebbe segnare una svolta.

Rangnick in linea di massima non metterà paletti sull’età, ma solo sul progetto. Il brasiliano potrebbe anche arrivare a Milano, ma solo se accetterà di rimettersi in gioco e uno stipendio che rientri nei parametri imposti da Gazidis.