Thiago Motta infiamma la corsa Champions: le sue dichiarazioni

Thiago Motta infiamma la corsa Champions e avverte tutte le rivali: le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Thiago Motta, tecnico nel mirino del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del Bologna, che attualmente si sta giocando un posto nelle coppe europee della prossima stagione.

THIAGO MOTTA – «L’ho detto dall’inizio i tifosi hanno il diritto di sognare e noi il dovere di prepararci come sempre per la prossima partita come stiamo facendo. Doto di questa squadra? Come affrontiamo le situazioni nel momento di difficoltà, tutte le volte l’affrontiamo nel modo giusto, nel pensare in avanti, partita e allenamento, facendolo al massimo, rispettando il gioco. Tutti vogliono giocare, ma sono importanti sia chi gioca 90′ e chi gioca 15′. I ragazzi si meritano quello raccolto fino ad oggi»