Thiago Motta Milan: tre IPOTESI per il futuro del tecnico. Tutti gli aggiornamenti sull’attuale allenatore del Bologna

Thiago Motta è senza dubbio uno dei tecnici più seguiti non solo in Italia ma anche in Europa. Su di lui c’è da tempo anche il Milan, che però non ha ancora deciso cosa fare con Pioli.

Per l’attuale allenatore del Bologna ci sarebbero tre ipotesi: il passaggio alla Juventus, al Milan oppure in un (sebbene oggi ancora molto improbabile) trasferimento all’estero. Lo riporta Tuttomercatoweb.